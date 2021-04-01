شكرا لمتابعة خبر عن حالات يُعاقب فيها من حصل على معاش الضمان الاجماعي بالسجن والغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وبينت النيابة الحالات التي يعاقب فيها من حصل على معاش بالسجن والغرامة، ومنها كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، إذ يتم معاقبته بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن 3 أشهر.

وأضافت أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، السجن مدة تصل إلى سنة، الحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

وأشارت إلى أنه في حال إذا شكلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1، و2 من هذه المادة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.