أكثر من 40 خدمة إلكترونية تقدمها «شؤون الحرمين» للمعتمرين والمصلين خلال رمضان

توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية أكثر من (40) خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه من خدمات داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته خلال موسم شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام، إضافة إلى إنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها.

وضمن جهود الرئاسة نحو تسريع التحول الرقمي بالرئاسة وتحقيق رؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية (2024) فقد وفرت إدارة التحول الرقمي بالوكالة دليل الخدمات الرقمية الذي يوضح طريقة الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر الضغط على الخدمة الرقمية مباشرة أو المسح بالباركود.

ويعد تطبيق الحرمين من تطبيق منصات تطبيقات الحرمين الشريفين، حيث يهدف إلى تحقيق إستراتيجية الرئاسة بناء على رؤية المملكة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والعمار والزوار ٢٠٣٠، ويمكّن المستفيد من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر ويسهل التنقل في محتوياته.

كما تعرّف خدمة أرشدني المستفيد بدلائل الأماكن المراد الذهاب إليها في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إمكانية البحث فيها وحفظ المكان والرجوع إليه بكل سهولة.

أما تطبيق معتمرون فيحتوي على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات وشرح ألوانها ومعانيها، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، حسب الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وإيجاد وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك.

ويعمل تطبيق "تنقل" على تسهيل شراء التذاكر وحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يتيح آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، ما يحقق التباعد الجسدي الآمن بين المعتمرين خلال موسم رمضان المبارك على مدار الساعة.

فيما يتم من خلال تطبيق المقصد البحث عن أي موقع داخل المسجد الحرام عبر نظام الملاحة الإلكتروني وهو أول نظام من نوعه يخدم قاصدي المسجد الحرام يعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، الذي يحدد موقع حامل الهاتف النقال ويتم إرشاده إلى مقصده داخل المسجد، وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي (GPS).

ويتيح الدليل مشاهدة البث المباشر للحرمين في جميع الأوقات والاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة ومجلة الحرمين الشريفين ومجلة منارة الحرمين وإصداراتهما الدورية.

وتهدف منصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية وتقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، كما تسهل الخدمات والبرامج الرقمية الوصول إلى الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الموقع الإلكتروني للرئاسة، وخدمة القرآن المترجم بلغات متعددة الذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً ومن أي مكان في العالم.

وتدير بعض الخدمات الإجراءات الإدارية للموارد البشرية بالرئاسة كالدخول على البيانات الوظيفية والتحقق منها بشكل دوري والدخول الموحد على البريد الخاص بالإدارات الخدمية والميدانية وموظفيها من خلال موقع الرئاسة الإلكتروني والدخول على نظام البصمة والاستعلام عن بيانات الغياب والحضور والانصراف وإرسال واستقبال المعاملات الإدارية بين الإدارات والموظفين واستقبال طلبات التوظيف للراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة.