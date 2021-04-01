وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المنعقد عبر الاتصال المرئي.

واستعرض الاجتماع الوزاري العلاقات العربية اليابانية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، مع التأكيد على دعم تعزيز الحوار السياسي العربي الياباني، كما بحث الاجتماع أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.