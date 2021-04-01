الصحة: رصدنا زيادة بأعداد إصابات كورونا المؤكدة والنشطة والحرجة

قالت وزارة الصحة إنَّها رصدت خلال الـ «24» ساعة الماضية زيادة في أعداد الإصابات المؤكدة والنشطة والحرجة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنَّ عدد الحالات النشطة بلغ 5452 منها 699 حالة حرجة ليصل إجمالي عدد الإصابات 390597 وحالات التعافي 378469 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 6676 حالة، كما تم إجراء 58199 فحصًا مخبريًّا.

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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