أمير الرياض يشدد على استخدام باركود التجمع لتحديد الطاقة الاستيعابية لدخول الأماكن

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي، بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

كما أكد أمير المنطقة على جميع الجهات الحكومية المعنية بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين بالإضافة إلى تفعيل تطبيق توكلنا، والرفع بتقارير مفصلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.

جاء ذلك إثر إطلاع أمير المنطقة على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث رصدت القطاعات الحكومية لمعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الفترة من 8ـ 15 ـ 8 ـ 1442 هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية وأغلقت 64 منشأة من خلال 34545 جولة رقابية.

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