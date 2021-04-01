استئناف عملية إزالة العقارات في حيى بترومين وغليل

استأنفت أمانة محافظة جدة، تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الشوارع، في حيى «غليل» و«بترومين» يهدف المشروع إلى توسعة ثمانية شوارع بأحياء غليل وبترومين، لتحسين نفاذية الحركة المرورية داخل الأحياء، وتسهيل وصول الخدمات وحركة دخول معدات وآليات الدفاع المدني في حالات الحوادث.

وإعادة تأهيل الشوارع بعد توافر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية، وتوفير أفضل الخدمات للسكان، حيث إن أمانة جدة قد بدأت في مشروع الإزالة منذ سنوات، ولكنها توقفت لأسباب غير مذكورة، ويندرج تطوير غليل وبترومين، ضمن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، وينضوي حسب التقسيم في المناطق التي ليست بها مقومات استثمارية، لجذب القطاع الخاص بوضعها الراهن.

وتقوم الأمانات والبلديات بإعداد وتنفيذ مخطط تطويري لهذه المناطق، شاملا شبكة طرق وخدمات بما يشجع القطاع الخاص على المساهمة في التطوير، وتحدث للوطن الأستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، بأنه قد تم تنفيذ إزالة «56.445 م2» تمثل إجمالي مساحة المباني التي تم الانتهاء من إجراءات نزع الملكية لها، علماً بأن مجموع مساحة مشروع إزالة العقارات المنزوعة هو «140.000م2».

و أكد الأستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، أنه يجري العمل على استكمال أعمال الإزالة على عدة مراحل، وذلك بعد انتهاء إجراءات النزع والمعوقات في كل مرحلة.