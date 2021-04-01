تمكين الجيل الحديث من تقنيات WiFi 6e في المملكة

تجربة حية
وتزامن مع الإطلاق إجراء تجربة حية في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض، بحضور ممثلين من كبرى الشركات التقنية العالمية، من بينها: مايكروسوفت، وانتل، وفيسبوك، وأبل، وغيرها، وقد عكست التجربة الفوارق اللافتة في سرعات التحميل للجيل الحديث لتقنيات الـ«واي فاي» بعد تجاوزها الـ 2 جيجا بت في الثانية. أجهزة تمكين وكشفت الهيئة أنها تعمل مع المصنعين العالميين على تمكين توفير أجهزة تدعم تقنيات هذا الجيل الحديث من الـ«واي فاي» في الأسواق المحلية قبل نهاية العام الحالي 2021، مضيفةً أن تشغيل الجيل الحديث من تقنيات الـ«واي فاي» سينعكس على رفع سرعات الإنترنت، واستيعاب أعداد مضاعفة من مستخدمي تقنيات الـ«واي فاي» في المنازل والأماكن العامة مثل «المطارات، المجمعات التجارية، وغيرها» لتتجاوز (5) أضعاف؛ مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين.
تقنية إنترنت الأشياء
كما أوضحت الهيئة أن سمات الجيل الحديث من تقنيات الـ«واي فاي» تسهم في تمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والمنازل الذكية، وتطبيقات الواقع الافتراضي، إلى جانب رفع جودة مختلف التطبيقات الرقمية في المجالات التعليمية والصحية والترفيهية، وربط شبكات الـ«واي فاي» بالألياف الضوئية لتوفير سرعة نقل بيانات أعلى. يشار إلى أن إطلاق هذا الجيل الحديث من تقنية الـ«واي فاي» يأتي في إطار تنفيذ خطة «هيئة الاتصالات» للاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي في المملكة (2021-2023) التي أعلنت عنها مطلع هذا الأسبوع؛ بهدف تمكين التقنيات اللاسلكية الحديثة، وإيجاد البيئة المناسبة لتبنيها، مثل: تقنية الجيل الخامس، والنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء، وأنظمة النقل الذكي، وغيرها.
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