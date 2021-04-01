50 ألف مراجع لمستشفى الحرث خلال الربع الأول من العام الحالي

قدم مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي لعام 2021م لعدد 50375 مراجعا بمختلف أقسام المستشفى. وأوضح مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، أنه تمت معاينة 16064مراجعا في قسم الطوارئ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 5150 مراجعا، وعدد المنومين بالأقسام الداخلية 213 مريضا، وبلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 59 عملية، وقام قسم المختبر بعمل أكثر من 24363 فحصا مخبريا، وبلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم التعامل معها 10553 وصفة، إضافة الى استقبال 5044 مراجعا بقسم الأشعة، وبلغ عدد حالات المراجعة لقسم الخدمة الاجتماعية 302 مراجع.

وبلغ عدد المستفيدين والمسجلين بقسم الطب المنزلي 135 حالة، وبلغت الزيارات 456 زيارة، وتم معاينة 3210 مرضى بقسم العلاج الطبيعي. وأكد الحارثي قيام المستشفى برصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى.