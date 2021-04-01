50 ألف مراجع لمستشفى الحرث خلال الربع الأول من العام الحالي

وبلغ عدد المستفيدين والمسجلين بقسم الطب المنزلي 135 حالة، وبلغت الزيارات 456 زيارة، وتم معاينة 3210 مرضى بقسم العلاج الطبيعي. وأكد الحارثي قيام المستشفى برصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى.
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