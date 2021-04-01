تدشين عيادة لقاح كورونا بمحافظة خباش

دشن محافظ خباش، طلال بن درزي العردان، عيادة تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة بمستشفى خباش العام، وبدأ ابن درزي حملة التطعيم بالمحافظة، وتجول بعدها بالعيادة، واطلع على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح. وأوضح مدير مستشفى خباش العام الأخصائي، مشعل غوجة، أن عيادة لقاحات كورونا بالمحافظة بدأت من اليوم في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة «صحتي»، ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعيا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس. ويعتبر مستشفى العارضة العام من ضمن المراكز بالمنطقة التي تستقبل فيها المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم لقاحات كورونا.



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