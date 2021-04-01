ضبط مسلح في الحرم المكي

ضبطت قوة أمن الحرم المكي الشريف، شخصًا يحمل سلاحا أبيضا ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه.



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