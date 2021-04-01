تحذير حكومي منتجات لحوم وبيض محلية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق

نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في سياق خطاب موجه لمجلس الغرف التجارية، من ملاحظة الوزارة وجود منتجات دواجن محلية بالأسواق «لحوم، بيض» غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة، وهي المواصفة القياسية لبيض الدجاج رقم «GSO 1002/2014» والمواصفة القياسية للدجاج المبرد رقم «GSO 322/2016» والمواصفات الأخرى المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الإيضاحية على عبوات التغليف، وبيانات جودة وتصنيف ومصدر هذه المنتجات.

وشددت الوزارة على أن ذلك يخالف ما ورد في المادة «10» من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/13» بتاريخ «1424/03/10هـ» الذي ينص على ضرورة مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.

وأضافت الوزارة: «وحيث يؤدي ذلك إلى الأضرار بالمستهلكين لتلك السلع، وكذلك بالمشاريع الإنتاجية المرخصة، والمستوفية للاشتراطات والملتزمة بالأنظمة والتعليمات، ولأهمية التزام ملاك مشاريع الدواجن، ومراكز التعبئة بتلك المواصفات، حماية لاستثماراتهم في قطاع الدواجن، وتجنب الإضرار بالمستهلكين، وعليه نأمل من السادة أصحاب الأعمال عدم بيع أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المذكورة أعلاه، مع التأكيد على أن تحمل عبوات التغليف، عناوين المزارع المنتجة، وأرقام تراخيصها الصادرة من الوزارة، ومراكز التعبئة، وكذلك الوصفية والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المواصفات».