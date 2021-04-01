وشددت الوزارة على أن ذلك يخالف ما ورد في المادة «10» من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/13» بتاريخ «1424/03/10هـ» الذي ينص على ضرورة مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
وأضافت الوزارة: «وحيث يؤدي ذلك إلى الأضرار بالمستهلكين لتلك السلع، وكذلك بالمشاريع الإنتاجية المرخصة، والمستوفية للاشتراطات والملتزمة بالأنظمة والتعليمات، ولأهمية التزام ملاك مشاريع الدواجن، ومراكز التعبئة بتلك المواصفات، حماية لاستثماراتهم في قطاع الدواجن، وتجنب الإضرار بالمستهلكين، وعليه نأمل من السادة أصحاب الأعمال عدم بيع أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المذكورة أعلاه، مع التأكيد على أن تحمل عبوات التغليف، عناوين المزارع المنتجة، وأرقام تراخيصها الصادرة من الوزارة، ومراكز التعبئة، وكذلك الوصفية والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المواصفات».
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير حكومي
منتجات لحوم وبيض محلية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.