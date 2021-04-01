ضبط المواشي السائبة

نفذت لجنة المواشي السائبة بمحافظة بارق، أولى جولاتها الميدانية لرصد وضبط المواشي السائبة، على الطرقات في مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق.

ورصدت اللجنة خلال الجولة، وجود أعداد كثيرة ومتنوعة من قطعان المواشي، من الماعز والأبقار والإبل والضأن، وهي تعبر الطرق وتعرقل حركة المرور في العديد من المواقع.

وتواجد البعض منها أمام المحال التجارية. وشملت الجولة وادي الخير والطريق المؤدي إلى عقبة برمة، وسوق الاثنين وطريق جبل بركوك، وقد أعدت اللجنة محضر الضبط، تمهيداً لإيقاع الغرامات والعقوبات على ملاكها وفقاً للنظام.