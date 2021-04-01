السعودية اليوم / مدير فرع "البيئة" بجازان يستقبل فريقاً استشارياً و خبراء من منظمة الفاو



جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف اليوم ، ممثلي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والفريق الاستشاري المختص من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" الذي يزور منطقة جازان.

ورحب آل عطيف خلال اللقاء، بالفريق الزائر، متمنياً أن تتحقق الاستفادة وتقديم المشورة والتعاون بين المنظمة والجهات الزراعية في مجال زراعة البن والفل والنباتات العطرية والفواكه الاستوائية والزراعة المطرية ( البعلية) والنحل لدعمها وتطويرها.

عقب ذلك جرى الوقوف على عدد من المزارع والتقى الفريق بعدد من المزارعين .

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22:40ت م

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