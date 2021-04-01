السعودية اليوم / معالي أمين جدة يلتقي بقائد معهد قوات الدفاع الجوي



جدة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

التقى معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم بمقر الأمانة بقائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء ركن عبدالله حسن الرباع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك، بين الأمانة ومعهد قوات الدفاع الجوي، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لخدمة محافظة جدة وسكانها.

وفي نهاية اللقاء قدم قائد معهد قوات الدفاع الجوي لمعالي أمين جدة خطاب شكر من قائد قوات الدفاع الجوي، ودرع قوات الدفاع الجوي نظير التعاون والجهود الخدمية التي قدمتها الأمانة لمعهد قوات الدفاع الجوي.

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22:22ت م

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