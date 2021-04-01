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السعودية | فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 10:18 مساءً, 1 أبريل 2021 م

المناطق - واس

قدمت فرق طبية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع الشمال “نيوم”، وذلك ضمن حملة (الوقاية أمان).
وتضمنت زيارة الفرق الطبية من منسوبي العيادات الشاملة التخصصية بمنطقة تبوك التابعة للخدمات الطبية , تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح وإسهامه الفعّال في الوقاية من خطر فيروس كورونا (كوفيد-19) ، مع حرص الفريق على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة.
وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في مراكزها المعتمدة، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية، في إطار تنفيذ مبادراتها الخاصة لحملة “الوقاية أمان”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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