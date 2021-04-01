السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 501 وفاة و23649 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واس

سجلت إيطاليا 501 وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة في البلاد زادت إلى 109847 وفاة، كما ارتفع مجمل الإصابات إلى 3607083 منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

20:58ت م

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روما 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسسجلت إيطاليا 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 23649 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة في البلاد زادت إلى 109847 وفاة، كما ارتفع مجمل الإصابات إلى 3607083 منذ تفشي الجائحة.// انتهى //20:58ت م0239

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