السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 82 وفاة و7041 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واس

سجلت إسبانيا 82 حالة وفاة و7041 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3291394، فيما بلغ عدد الوفيات 75459.

// انتهى //

20:53ت م

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مدريد 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسسجلت إسبانيا 82 حالة وفاة و7041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3291394، فيما بلغ عدد الوفيات 75459.// انتهى //20:53ت م0237

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