السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : قوة أمن المسجد الحرام تضبط شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد



مكة المكرمة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن المسجد الحرام ، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة .

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20:28ت م

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