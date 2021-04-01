السعودية اليوم / الجزائر تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 19 شعبان 1442 هـ الموافق01 إبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3096 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 81632 حالة.

// انتهى //

19:59ت م

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الجزائر 19 شعبان 1442 هـ الموافق01 إبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 117304 إصابات.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3096 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 81632 حالة.// انتهى //19:59ت م0223

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