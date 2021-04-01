السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم ملتقى " تجويد الممارسات التعليمية"



جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واس

افتتح مدير تعليم منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي اليوم ، الملتقى الافتراضي "نحو تجويد الممارسات التعليمية والسلوكية الرقمية" الذي نظمه مركز التعلم الإلكتروني بمشاركة أكثر من (13) متخصصاً ومتخصصة من وزارة التعليم والجامعات وإدارات التعليم بالمملكة وبحضور أكثر من (3000) مشارك ومشاركة على منصة Zoom والبث المُباشر للملتقى على قناة تعليم جازان باليوتيوب .

وأكد أبوهادي أهمية مثل هذه الملتقيات في تجويد وتحسين الممارسات التعليمية عن بعد وتطوير الأداء في العملية التعليمية التي جاءت هذا العام عن بعد ، مستعرضاً قصة نجاح وزارة التعليم في ضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات من خلال توفير البدائل التعليمية المناسبة خلال وقت قياسي مما يعطي للجميع فرصة لدراسة هذه التجربة والاستفادة منها في المستقبل .

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19:33ت م

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