السعودية اليوم / الإيسيسكو تشيد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر



الرباط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 ابريل 2021 م واس

أشادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمبادرة الدولية "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير

وثمنت المنظمة في بيان اليوم من مقرها بالرباط هذه المبادرة المتميزة، التي وصفتها بانها خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تسهم بشكل قوي في الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يحقق تخفيضا بنسبة 2.5% من معدلات انبعاثات الكربون العالمية.

وأكدت الايسيسكو استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم أهدافها مع استراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال.

وأشارت الايسيسكو إلى انها ستعمل بالتعاون مع الجهات

// انتهى //

18:52ت م

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الرباط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 ابريل 2021 م واسأشادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمبادرة الدولية "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن اطلاقها قريبا، والتي تهدف إلى الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.وثمنت المنظمة في بيان اليوم من مقرها بالرباط هذه المبادرة المتميزة، التي وصفتها بانها خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تسهم بشكل قوي في الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يحقق تخفيضا بنسبة 2.5% من معدلات انبعاثات الكربون العالمية.وأكدت الايسيسكو استعدادها التام للتعاون والعمل مع المبادرة التي تنسجم أهدافها مع استراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال.وأشارت الايسيسكو إلى انها ستعمل بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة على استمرار تميز جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وسيتم الإعلان قريبا عن فتح باب الترشح لدورتها الجديدة.// انتهى //18:52ت م0203

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