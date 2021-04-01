شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية : ضبط أكثر من ألفي مخالفة لقرارات التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (20,535) جولة رقابية، شملت جميع الأنشطة التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 23-29 مارس 2021 للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين، فيما بلغت نسبة امتثال المنشآت 90% على مستوى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة بشكل مفاجئ على الأنشطة كافة، وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لتنظيم سوق العمل، داعية أصحاب المنشآت للالتزام بالتشريعات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ قرارات التوطين لتجنب إيقاع المخالفات بحق المخالفين.