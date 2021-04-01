الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

وزيرا الطاقة في السعودية وأمريكا يتفقان على العمل معًا لتعزيز التعاون

متابعات الخليج 365- واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ وزير الطاقة، السيدة جينيفر غرانهولم بمناسبة اعتماد تعيينها وزيرة للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

التعاون السعودي الأمريكي

وناقش الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي اليوم، موضوعاتٍ متعددة ذات أهمية مشتركة في مجال الطاقة، واتفقا على أن تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكلٍ وثيق لتعزيز التعاون في تلك المجالات، بما يُحقق طموحات وأهداف كلا البلدين المتعلقة بالطاقة.

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