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شكرا لقرائتكم وزيرا الطاقة في السعودية وأمريكا يتفقان على العمل معًا لتعزيز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
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وزيرا الطاقة في السعودية وأمريكا يتفقان على العمل معًا لتعزيز التعاون
خلال اتصال الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم بالسيدة جينيفر غرانهولم
متابعات الخليج 365- واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ وزير الطاقة، السيدة جينيفر غرانهولم بمناسبة اعتماد تعيينها وزيرة للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
التعاون السعودي الأمريكي
وناقش الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي اليوم، موضوعاتٍ متعددة ذات أهمية مشتركة في مجال الطاقة، واتفقا على أن تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكلٍ وثيق لتعزيز التعاون في تلك المجالات، بما يُحقق طموحات وأهداف كلا البلدين المتعلقة بالطاقة.
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