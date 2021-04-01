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شكرا لقرائتكم ضبط شخص يحمل سلاحًا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
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ضبط شخص يحمل سلاحًا أبيض في الحرم المكي ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية
في الدور الأول من المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف تضبط شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة .
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