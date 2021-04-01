وزير الطاقة: خطة العودة التدريجية في يونيو بـ350 ألف برميل نفط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تخفيف التخفيضات الطوعية بـ250 و 350 و 400 ألف برميل يوميًا في يونيو ويوليو.

عودة تدريجية:

وأضاف وزير الطاقة أن خطة العودة التدريجية في يونيو 350 ألف برميل، متابعًا: “سنستمر في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاجتماع القادم لأوبك + سيكون في 28 أبريل.

وكان وزير الطاقة، أكد اليوم الخميس أن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

نهج حذر:

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+ : “دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب”.



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