6 أمور تساعد على التحكم في الاكتئاب الهوسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور أبوبكر باناعمة، أن هناك 6 أمور تساعد على التحكم في مرض اضطراب ثنائي القطب الذي يعرف أيضًا بمرض الاكتئاب الهوسي وهي ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، واتباع نمط غذائي صحي، مع مراقبة الحالة المزاجية، والحد من التوتر، وإحاطة النفس بأشخاص داعمين.

اضطراب في الدماغ:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن مرض اضطراب ثنائي القطب هو اضطرابات الدماغ التي تسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل، وهو حالة من حالات الصحة العقلية التي تؤثر في الحالة المزاجية، حيث يتأرجح المزاج بين المرتفع جدًا الهوس والمنخفض جدًا الاكتئاب، كما يمر المريض أيضًا ببعض الفترات من المزاج الطبيعي.

عوامل مسببة للمرض:

وعن أسباب المرض، أوضح أن السبب غير معروف، ولكن يعتقد أن هناك بعض العوامل التي قد تكون مجتمعة مثل العوامل المادية، والبيئية، والاجتماعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الاضطراب، وتشمل اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ لمستويات الناقلات العصبية، وهي مواد كيميائية مسؤولة عن التحكم في وظائف الدماغ مثل: النورادرينالين، والسيروتونين، والدوبامين، كما يعتقد أن هناك ارتباطًا وراثيًا للمرض، كما يشكل الإجهاد النفسي الشديد جزءًا من المعاناة، بجانب المشاكل الشديدة في الحياة اليومية مثل مشاكل المال، أو العمل، أو العلاقات، بالإضافة إلى ذلك فإن الأحداث المؤثرة في الحياة مثل وفاة أحد المقربين يعد من الأسباب، كما تكون اضطرابات النوم من المسببات.

التحكم في المزاج:

وحول الأعراض، أضاف باناعمة أن المريض المصاب يمر بالاضطراب ثنائي القطب بنوبات من الاكتئاب ونوبات من الهوس، وقد يمر أحيانًا بفترات من المزاج الطبيعي كما يعاني الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب أعراض الاكتئاب والهوس معًا الحالة المختلطة على سبيل المثال فرط النشاط مع مزاج مكتئب.

منع نوبات الاكتئاب:

وعن العلاج أشار إلى أن العلاج يتوقف أولًا على التشخيص السليم لمنع نوبات الاكتئاب والهوس، ويصف الطبيب أدوية لمنع نوبات الهوس والاكتئاب، والتي تعرف بمثبتات الحالة المزاجية، بجانب المعالجة النفسية التي تساعد على التعامل مع الاكتئاب، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين العلاقات مع الآخرين، كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتحسين النظام الغذائي، والنوم الصحي.

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