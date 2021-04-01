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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم الرئيسة يحقق 290 مليار ريال بالقيمة الإجمالية في مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سوق الأسهم الرئيسة يحقق 290 مليار ريال بالقيمة الإجمالية في مارس
بارتفاع نسبته 18.29% مقارنة بالشهر الماضي
متابعات الخليج 365 - واس
حقق سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال الشهر المنتهي في 31 مارس 2021، 290.69 مليار ريال ، بارتفاع نسبته 18.29% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,631.02 مليارات ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 5.64 % مقارنة بالشهر الماضي.
المستثمر السعودي:
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 268.82 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.48% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 271.78 مليار ريال تمثل ما نسبته 93.49% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 96.97% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021، بانخفاض نسبته 0.11% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال الفترة المذكورة 2.22 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.76 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.78 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.96% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
المستثمر الأجنبي:
فيما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 19.65 مليار ريال تمثل ما نسبته 6.76% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 16.13 مليار ريال تمثل ما نسبته 5.55% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 2.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021، بارتفاع نسبته 0.10% مقارنة بالشهر الماضي.
وحقق سوق الأسهم الموازية نمو للشهر المنتهي في 31 مارس 2021، 662.89 مليون ريال، بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 12,477.52 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.51% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 645.24 مليون ريال تمثل ما نسبته 97.34% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 647.02 مليون ريال تمثل ما نسبته 97.61% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 99.01% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021 بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.
كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال هذه الفترة 3.3 ملايين ريال تمثل ما نسبته 0.5% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.23 مليون ريال تمثل ما نسبته 0.036% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.92% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021 بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 14.31 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.16 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 15.63 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.36 % من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 0.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021 بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.
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