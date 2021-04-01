شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 33 برنامجاً لتأهيل 900 معلم لـ«مدرستي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، البرامج التدريبية عن ساعة برمجة ضمن مسابقة مدرستي تبرمج والتي أطلقتها أخيرًا وزارة التعليم على مستوى إدارات التعليم.

وتتضمن الخطة التي أعدتها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات وانطلقت باعتماد وإشراف من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي 33 برنامجًا تدريبيًا تستهدف جميعها المعلمين والمعلمات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية لتأهيلهم للإسهام في نقل الخبرات المكتسبة في تدريب المعلمين والمعلمات على المهارات اللازمة للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج في مرحلتيها الأولى والثانية. وأكد لـ«الخليج 365» المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أهمية المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج لتعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلاب في التعليم العام وتنمية مهارات تفكيرهم بأساليب أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وتأهيلهم للمسابقات العالمية. وقال إنه يعمل على تنفيذ البرامج التدريبية 13 مدرباً ومدربة مركزية معتمدة بتعليم الطائف تم تأهيلهم وإعدادهم لتدريب ما يقارب 900 معلم ومعلمة كمدربين مقيمين بالمدارس والذين بدورهم سينقلون الخبرات إلى زملائهم المعلمين والمعلمات بالمدارس. مشيراً إلى دور قائد المدرسة الفاعل في إعداد خططهم التدريبية بما ينسجم مع سير العملية التعليمية على أن تستهدف جميع المعلمين والمعلمات وتكون خلال فترة اليوم الدراسي وذلك عبر القاعات الافتراضية. ونوه الخديدي بتكامل الجهود وتضافرها بين الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وعملها كفريق واحد لتحقيق الأهداف التي رسمتها وزارة التعليم لهذه المسابقة. والأثر الإيجابي الذي ستحققه مسابقة مدرستي تبرمج في صدارة المملكة عالميًا.