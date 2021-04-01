شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يتفقد الإجراءات الاحترازية في الحدائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي عدداً من الحدائق العامة، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الصحة العامة، وإكمالاً لدور الجهات المعنية في متابعة تلك التدابير الوقائية.

وقال الحميدي إن الجولات الميدانية على الحدائق جاءت بهدف متابعة الإجراءات الاحترازية بداخلها، مؤكدًا أن الفرق الرقابية قامت بأعمال الرقابة على المنشآت التجارية المتنوعة وكذلك أماكن التجمعات مثل الحدائق والمجمعات التجارية، مشيرًا إلى أن أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق المجتمعية نفذت عدة مبادرات داخل هذه الحدائق ومنها مبادرة «لسلامتنا نلتزم» بهدف نشر الوعي والتوعية والالتزام بالتدابير الوقائية لمرتادي الحدائق والمتنزهات.

وأضاف الحميدي أن الأعمال الرقابية والحملات التوعوية مستمرة في كل بلديات المنطقة وذلك لتكثيف الجهود ومتابعة الإجراءات الاحترازية من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والرقابية والتطوعية.

الجدير بالذكر، أن أمين منطقة عسير وجه رؤساء البلديات بالمنطقة بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في الحدائق والمتنزهات وذلك للإسهام والحد من انتشار الفايروس وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعلياً، إلى جانب تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين لها.