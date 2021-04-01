شكرا لقرائتكم خبر ترحيب روسي فرنسي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا امس برئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، جرى خلاله الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية. وأبدى الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

إلى ذلك أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلاله ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون، وأبدى ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.