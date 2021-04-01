السعودية | ماكرون يؤكد لولي العهد دعم بلاده للمبادرة الخضراء

شكرا لقرائتكم ماكرون يؤكد لولي العهد دعم بلاده للمبادرة الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الاتصال ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

أكثر المبادرات طموحا

كما أكد الطرفان على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وقد أبدى ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

من ناحية أخرى، شدد الطرفان على أن مبادرات السعودية تعتبر الأكثر طموحا في هذا المجال.