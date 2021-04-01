شكرا لمتابعة خبر عن خطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت منصة أبشر التذكير بخطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح، موضحة أن مالك السيارة يمكنه في هذه الحالة إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبه.

وكانت الإدارة العامة للمرور، كشفت طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

وحول خطوات الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:الدخول لحساب المستخدم في منصة أبشر، خدماتي، الاعتراض على المخالفات المرورية.