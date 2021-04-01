شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مختص يوضح سبب انتشار مهنة "الباريستا" في ‎المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث راشد آل ناجي، الحاصل على شهادة من أستراليا كمعد للقهوة، عن مهنة "الباريستا" في ‎المملكة والتي استقطبت عدد كبير من الشباب.

وقال راشد آل ناجي خلال لقاء مع قناة العربية:"البداية في مهنة الباريستا كانت مجرد هواية وشغف ثم تطور الحال ووصل إلى مرحلة الاستثمار".

وأوضح:"أخذت دورة مكثفة في أستراليا عن مجال القهوة والمقاهي، ثم فتحنا فرع صغير وتوسعنا بعد ذلك حتى تم فتح فرع آخر من 3 طوابق لخدمة مجال القهوة المختصة".

وتابع:" الباريستا تعد نقلة نوعية في مجالنا كمقهى ومتحف في نفس الوقت".