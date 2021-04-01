شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مختص يوضح سبب انتشار مهنة "الباريستا" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث راشد آل ناجي، الحاصل على شهادة من أستراليا كمعد للقهوة، عن مهنة "الباريستا" في المملكة والتي استقطبت عدد كبير من الشباب.
وقال راشد آل ناجي خلال لقاء مع قناة العربية:"البداية في مهنة الباريستا كانت مجرد هواية وشغف ثم تطور الحال ووصل إلى مرحلة الاستثمار".
وأوضح:"أخذت دورة مكثفة في أستراليا عن مجال القهوة والمقاهي، ثم فتحنا فرع صغير وتوسعنا بعد ذلك حتى تم فتح فرع آخر من 3 طوابق لخدمة مجال القهوة المختصة".
وتابع:" الباريستا تعد نقلة نوعية في مجالنا كمقهى ومتحف في نفس الوقت".