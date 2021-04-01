شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة لآل الشيخ في مرحلة الطفولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة له في مرحلة الطفولة، معلقا عليها:"من هالطفل".

وتفاعل الفنان المصري عمرو دياب مع صورة تركي آل الشيخ، حيث عقب عليها، قائلا:"الطفل المعجزة".

وكان "آل الشيخ"، قال إنه لن يحرم نفسه من شيء، قائلا: " الحياة مرة واحدة"، مضيفا:" أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي "، موضحا:"سيتعلمون الموسيقى، كل الحواجز الوهميه التي صُنعت لجيلي ساكسرها في بيتي".