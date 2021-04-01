اخبار السعوديه

شاهد.. صورة نادرة لآل الشيخ في مرحلة الطفولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة لآل الشيخ في مرحلة الطفولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة له في مرحلة الطفولة، معلقا عليها:"من هالطفل".

وتفاعل الفنان المصري عمرو دياب مع صورة تركي آل الشيخ، حيث عقب عليها، قائلا:"الطفل المعجزة".

وكان "آل الشيخ"، قال  إنه لن يحرم نفسه من شيء، قائلا: " الحياة مرة واحدة"، مضيفا:" أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي "، موضحا:"سيتعلمون الموسيقى، كل الحواجز الوهميه التي صُنعت لجيلي ساكسرها في بيتي".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا