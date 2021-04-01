شكرا لمتابعة خبر عن خالد بن سلمان: ستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا في كل الأوقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن العراق سيظل بالنسبة إلى المملكة امتداد عروبيٌ أصيل لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن ‏حلّ دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي ضيفًا عزيزًا على المملكة بدعوة كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين والتقى خلالها بسيدي سمو ولي العهد، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.