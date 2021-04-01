شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 400 بدلة عسكرية و8000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محال لتفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص.

كما ضبطت (400) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة بعضها مستورد من خارج المملكة، و(8000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، كما تم ضبط وتسليم مقيمين اثنين من جنسية عربية إلى الدوريات الأمنية يقومون ببيع رتب عسكرية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

ويأتي ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.