شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول أمريكي: المملكة أظهرت قدرة عالية على التصدي للصواريخ والمسيّرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد مسؤول أمريكي بقدرة المملكة على التصدي للصواريخ والمسيّرات، مؤكدًا أن المملكة أظهرت قدرة عالية على التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات.

وذكر المسؤول، وفقا لـ"وول ستريت جورنال"، أن بلاده ستزيد المبيعات الدفاعية للمملكة وتبادل المعلومات معها.

ونوه بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بسحب حاملة طائرات وبعض أنظمة المراقبة إلى مناطق أخرى في العالم، ومنها الخليج، كما يستهدف إعادة انتشار القوات الأمريكية في العالم.