شكرا لمتابعة خبر عن بدء توحيد الخطوط الحديدية تحت مظلة سار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية اليوم الخميس بدء تطبيق قرار توحيد الخطوط بالمملكة تحت مظلة (سار)،

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بشار خالد المالك إنه "مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء اليوم، بتوحيد ملكية وإدارة الخطوط الحديدية تحت مظلة (سار).. نتوثب لانطلاقة أخرى نحو آفاق أوسع في مجال رفع الكفاءة وتطوير الأعمال".

وأضاف "وكذلك تهيئة مزيد من الكوادر الوطنية لإدارة الخطوط الحديدية وتشغيلها بأعلى وأدق معايير السلامة والكفاءة".

وقالت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر حسابها على تويتر: "1 إبريل أول ميل إلى المستقبل".