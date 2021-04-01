شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الطاقة: المملكة في مرحلة التعافي من الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس أن المملكة في مرحلة التعافي من الجائحة .

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن توزيع اللقاحات وحزم المساعدات أثرت بشكل إيجابي في التعافي ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وقال وزير الطاقة أن أوبك كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة وأن المملكة أظهرت تعان كبير وتتطلع للمزيد من التعاون .

وأضاف وزير الطاقة : مستمرون في تلبية احتياجات السوق وسنعمل على إيجاد الحلول .. نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق .