شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ، وتسجيل 7 حالات وفيات رحمهم الله ، وتسجيل 386 حالة تعافي جديدة .

وسجلت منطقة الرياض 238 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 111 إصابة ، والمنطقة الشرقية 84 إصابة ، ومنطقة المدينة المورة 34 إصابة، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز التطعيم ضد كورونا استقبال المواطنين والمقيمين للتطعيم المجاني ضد اللقاح مع التأكيد على مأمونيته ، كما تواصل الجهات المختصة عمليات الرقابة والتفتيش للتأكد من الإلتزاك بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس ، فضلاً عن إلزام الجميع بإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للحد من الإصابات .