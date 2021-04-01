“جزائية جدة” تعاقب سيدة حرضت صديقتها على عصيان زوجها

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ألزمت المحكمة الجزائية بجدة، سيدة مدانة بتخبيب صديقتها وحثها على عدم طاعة زوجها، بدفع 50 ألف ريال غرامة مالية تسلم للزوج.

وقررت المحكمة الجزائية أيضًا أخذ تعهد على المدانة بألا تنصح أي متزوجة، مهما كان الدافع للنصح.

وكان الزوج قد أقام دعوى ضد صديقة زوجته، قائلا: ” صديقة زوجتي حرضت على عصياني، وذلك بإعطائها نصائح تسببت في زعزعة علاقتنا، وحثتها على المطالبة بحقوقها المزعومة” ،مطالبًا بتعويضه عن الضرر الذي لحق بزواجه، بحسب الوطن.

واستند القاضي في حكمه إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: “ليس منا من خبب امرأة على زوجها “.

Source slaati

