بأصول تتجاوز 896 مليارًا.. الأهلي وسامبا يندمجان رسميًا تحت اسم “البنك الأهلي السعودي”

︎ :

.



أعلن البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، اليوم (الخميس)، إتمام اندماجهما رسميًا تحت اسم البنك الأهلي السعودي، وينطلق رسميًا بداية من اليوم الأول من أبريل 2021.

وسيستمر البنكان بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية.

وأوضح البنك الأهلي السعودي، أنه في حال طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيُتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، سعيد بن محمد الغامدي، إلى أن التركيز سينصب خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس للعملاء إلى بنكهم الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين.

ويعد الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة، بأصول تتجاوز 896 مليار ريال، ومع حصة سوقية تبلغ 30% تقريبًا، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال.

يذكر أنه بعد حصول البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44,78 مليار ريال سعودي، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على 0,739 سهم في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

Source akhbaar24.argaam