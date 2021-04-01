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ولي العهد يبحث هاتفيًّا مع الرئيس الفرنسي التحديات البيئية للعالم

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الرياض - محمد عبدالله - كما استعرضا مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، بالرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتم خلال الاتصال بحث ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحًا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وقد أبدى الرئيس ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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