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«أبشر» توضح خطوات إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أهمية إحضار إثبات البيع

جددت منصة "أبشر" التذكير بخطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح. 

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» إن مالك السيارة يمكنه في هذه الحالة إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبه.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: بعت سيارة تشليح وسددت الرسوم واستلمت ورقة التشليح مع اللوحات كيف أتابع إسقاطها من اسمي؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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