«أبشر» توضح خطوات إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح

جددت منصة "أبشر" التذكير بخطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» إن مالك السيارة يمكنه في هذه الحالة إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبه.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: بعت سيارة تشليح وسددت الرسوم واستلمت ورقة التشليح مع اللوحات كيف أتابع إسقاطها من اسمي؟

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