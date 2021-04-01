بالأرقام.. خريطة التعافي من كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 179حالة تعاف؛ تلتها مكة المكرمة بـ29حالة، ثم جدة 23، والدمام 21 والخبر 11 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت الهفوف 9 حالات تعاف، والمبرز 7، وكل من (المدينة المنورة وبريدة) 6 حالات، ثم (عرعر وحائل والظهران) 5 حالات، تلتها كل من (أبها ونجران والقطيف وحوطة بني تميم والخفجي والخرج) بـ4 حالات تعاف.

وفي المرتبة التالية جاءت (الدلم والنعيرية) بـ3 حالات، ثم (أبوراكة وموقق والأسياج وتبوك وطريف وعنيزة ومليجة والجبيل وبقيق والعيون وبلجرشي والليث) بواقع حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (بطحاء ورفائع الجمش والدرب والطائف وجازان والدوادمي وينبع والزلفى ورنية والكامل والقريات والبدائع وضرما وحريملاء وصامطة وصبيا وتثليث والعلا وطبرجل والعلا وليلى وتمير والمذنب والدرعية ورجال ألمع والقريع والجفر) بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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