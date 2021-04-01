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ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي

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الرياض - محمد عبدالله - استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. 

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.

وقد أبدى الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة ، مؤكدًا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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