وأوضحت أن كل من حصل على مال من الضمان دون وجه حق، يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، والسجن مدة تصل الى سنة، وإعادة المبلغ، وذلك لمن تثبت إدانته.
وأضافت أن من صُرف له معاش، ولم ينفقه على أسرته يعاقَب بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى 3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن عاماً وغرامة 10 آلاف لمن حصل على معاش الضمان دون وجه حق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.