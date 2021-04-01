إغلاق 101 منشأة تجارية بجدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها اليوم، 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية، خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة، مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة، في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

وتمكنت بلدية طيبة الفرعية من ضبط مستودع مخالف خلال الأسبوع المنصرم، يتم بداخله تخزين الرخام بطرق عشوائية، حيث جرت مصادرة كافة المحتويات من الموقع وإغلاقه، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة، التي تقوم بها البلدية على المخالفة بالنطاق. وأوضح رئيس بلدية طيبة محمد جابر الزهراني، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، حيث جرى حجز أربع من المعدات وسيارات نقل، تستخدم في الموقع حيث تم اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل. وفي سياق متصل أسفرت جهود البلدية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن تنفيذ 50 جولة ميدانية شملت المحال التجارية، والمرافق العامة في نطاق الفرع، جرى خلالها إغلاق منشأة مخالفة، وإشعار 12 موقعا ضمن تكامل جهود الأمانة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، الثلاثاء 4390 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 116 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة، في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية، للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.