أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة «وكيل رقيب - عريف - جندي أول» رجالا.

وأشارت الإدارة إلى أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي، وطلبات إجراءات القبول، مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، على الرابط التالي https://jobs.sa