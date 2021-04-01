أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة «وكيل رقيب - عريف - جندي أول» رجالا.
وأشارت الإدارة إلى أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي، وطلبات إجراءات القبول، مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، على الرابط التالي https://jobs.sa
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