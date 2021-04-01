انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي تعليم ينبع

وأكد المحياوي أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
من جانبها أوضحت مساعدة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير الشريف، أن هذه المبادرة جاءت حرصًا من إدارة التعليم والقطاع الصحي بينبع على صحة وسلامة وحماية جميع منسوبيها من الإصابة بفايروس كورونا، مشيرةً إلى أن حملة التطعيم تمت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأبانت الشريف، أن إدارة التعليم قامت بالعديد من الحملات التثقيفية والتوعوية، للحث على التسجيل وأخذ اللقاح، والتعريف بالدور الفاعل له في الحماية والمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.
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